خطف 8 مصريين في ليبيا والخاطفون يطالبون بفدية لإطلاقهم (صور)

تعرض 8 شبان مصريين لعملية اختطاف على يد أحد الجماعات المسلحة في ليبيا، وذلك خلال انتقالهم من مدينة بنغازي إلى العاصمة طرابلس.

وكشف شقيق أحد المختطفين، يحيى عبدالحفيظ، أن أخاه تواصل معهم وأخبرهم أنه مختطف من قِبل مسلحين، ومحتجزين بأحد المخازن في مكان غير معلوم.

وأشار عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إلى أن شقيقه أخبرهم أنه أثناء ركوب إحدى السيارات برفقة 7 مصريين آخرين، في طريقهم من بنغازي إلى طرابلس، تمت عملية الاختطاف.

ولفت إلى أنه بناءً على ما أخبرهم به شقيقه المختطف، أن سائق السيارة التي كانوا يستقلونها دخل بهم إلى أحد المناطق وجرى إدخالهم إلى مخزن وإغلاقه عليهم، بدعوى أن هناك رئيس جديد في ليبيا، وأنه يومين ويتم إخراجهم، بعد أن تهدأ الأوضاع.

وتابع أنه ”بعد مرور يومين فوجئ (المختطفون)، أنهم مطالبون بدفع مبلغ مالي من 20 إلى 25 ألف دينار ليبي، للواحد، بحسب الاتصالات مع أسرهم، مقابل إطلاق سراحهم“.

وناشد عبدالحفيظ، السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذ شقيقه ومن معه، لأجل أسرهم وأطفالهم، حيث أنهم سافروا من أجل لقمة العيش، ودفعوا مبالغ تزيد عن 20 ألف جنيه للواحد مقابل تسفيرهم.

وذكر أن المختطفين جميعهم من إحدى القرى بمدينة إطسا بمحافظة الفيوم جنوب مصر، لافتا إلى أنهم لم يعرفوا بالموضوع إلا منذ يومين فقط.