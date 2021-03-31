سبب وفاة كمال الجنزوري وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

غيّب الموت عن عالمنا، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المصري الأسبق، كمال الجنزوري، عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وكشف الكاتب الصحفي المعروف والنائب البرلماني مصطفى بكري، عن السبب وراء رحيل كمال الجنزوري، مبينا من خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر ما كان يعانيه السياسي الراحل.

وقال مصطفى بكري: إن وفاة كمال الجنزوري، جاءت نتيجة معاناته من مرض القلب فكتب يقول ”منذ قليل رحل د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق بعد إصابته بمرض القلب، واحتجازه في الرعاية الصحية بالمستشفى الجوي“.

وتابع ناعيا إياه ”رحل الإنسان الذي عرفته عن قرب منذ التسعينيات، وعندما تولى رئاسة الحكومة في 6 ديسمبر 2012، كنت ألتقيه كل جمعة في مبنى الهيئة العامة للاستثمار لنتحاور حول مستقبل الوطن في ظل ظروف الفوضى التي كانت سائدة في هذا الوقت“.

منذ قليل رحل د كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق بعد اصابته بمرض القلب واحتجازه في الرعايه الصحيه بالمستشفي الجوي ، رحل الإنسان الذي عرفته عن قرب منذ التسعينات ، وعندما تولي رئاسة الحكومة في ٦ ديسمبر ٢٠١٢ ، كنت ألتقيه كل جمعه في مبني الهيئه العامه للاستثمار لنتحاور حول — مصطفى بكري (@BakryMP) March 31, 2021

ولمزيد من تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الجنزوري، كشف مصدر طبي داخل المستشفى الجوي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن حالة الجنزوري تدهورت خلال الـ72 ساعة الماضية، موضحا أنه دخل المستشفى قبل أيام، وهو يعاني من أزمة قلبية حادة.

وأكد المصدر أن الملف الطبي الخاص بكمال الجنزوري، كشف عن معاناته من أمراض القلب خلال الخمس سنوات الماضية.

وعقّب بأن اللحظات الأخيرة كانت غير مطمئنة حيث دخل على إثر الأزمة في غيبوبة، وتم وضعه داخل العناية المركزة.

وذكر المصدر، أن عضلة القلب توقفت عصر يوم الثلاثاء، ونجح الفريق الطبي المعالج في إنعاش القلب مجددا، لكنه عانى ذات الأزمة صباح اليوم الأربعاء، حيث فاضت الروح إلى بارئها.

وكمال الجنزوري ولد في الـ 12 من كانون الثاني يناير العام 1933 بمحافظة المنوفية، وقد تم تكليفه برئاسة الحكومة المصرية من جانب المجلس العسكري الحاكم وقتذاك وذلك في الـ 25 من تشرين الثاني نوفمبر 2011.

وكان تولى رئاسة الحكومة قبل ذلك في الفترة من الـ4 من كانون الثاني يناير 1996 إلى الـ5 من تشرين الأول أكتوبر 1999، وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت العام 2003.

لُقب بـ“وزير الفقراء“ والوزير المعارض لما ظهر منه أثناء رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.