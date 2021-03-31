مصر.. بدء التحقيقات الرسمية في جنوح "إيفر غيفن" بقناة السويس

بدأت التحقيقات الرسمية في جنوح سفينة الحاويات العملاقة ”إيفر غيفن“ في المجرى المائي لقناة السويس، وتعطيل حركة عبور السفن لما يقرب من أسبوع، اليوم الأربعاء، وفق مسؤول بهيئة القناة.

وكان رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، أشار إلى أنه من المحتمل أن تكون ظروف الطقس والرياح الشديدة والخطأ البشري، قد لعبت دورًا في جنوح السفينة يوم 23 آذار/ مارس.

وقال مستشار رئيس هيئة القناة، الربان سيد شعيشع، إن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة، وتصرفات ربانها للمساعدة في تحديد أسباب الحادث.

وأضاف أن ربان السفينة إيفر غيفن، ملتزم بالتعاون الكامل في التحقيق الذي بدأ اليوم الأربعاء.

وكان تعطل الحركة في القناة لستة أيام، قد أحدث اضطرابًا في سلاسل الإمداد العالمية، بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض، في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

ومن المتوقع أن يؤدي الحادث إلى موجة من المطالبات التأمينية، التي تتوقع سوق ”لويدز“ للتأمين في لندن، أن تسفر عن ”خسارة كبيرة“ ربما تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر، وفقًا لما قاله رئيسها.

وذكرت الشركة اليابانية المالكة للسفينة، أنها لم تتلق أي مطالبات أو دعاوى ناجمة عن الحادث.

وأفاد مصدر بالقناة ووكيل ملاحي، بأن محققين صعدوا يوم الثلاثاء إلى الناقلة التي رست في بحيرة تفصل بين قطاعي القناة.

وأعدت هيئة القناة برنامجًا خاصًا للتعجيل بمرور القوافل، لإنهاء تكدس أكثر من 400 سفينة عند مدخلي القناة الجنوبي والشمالي وفي مجراها، بعد جنوح ”إيفر غيفن“.

وقالت الهيئة، إنها تأمل عبور جميع السفن بحلول نهاية الأسبوع.