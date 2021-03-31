محطات في حياة رئيس وزراء مصر الراحل كمال الجنزوري

توفي رئيس وزراء مصر الأسبق، كمال الجنزوري، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، وقد عرف عنه بأنه رجل كل العصور ورجل المهام الصعبة، تلجأ إليه البلاد مع كل مرحلة انتقالية لاستشارته أو لتوليه زمام الحكومة.

وترصد في التقرير التالي أبرز المحطات في حياة كمال الجنزوري:

نشأته

ولد الجنزوري في قرية ”جروان“ مركز الباجور محافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وكان أول من بدأ تنفيذ الخطط العشرينية في مصر.

مسيرته

استطاع الراحل خلال فترة رئاسته للوزراء في 1996، تنفيذ عدة مشاريع ضخمة، بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيدًا عن منطقة وادي النيل المزدحمة، ومن ضمن هذه المشروعات ”توشكي“ الذي يقع في أقصى جنوب مصر، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.

بالإضافة إلى الخط الثاني لمترو الأنفاق ليربط بين شبرا الخيمة والقليوبية، والمنيب بالجيزة مرورًا بمحافظة القاهرة، للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.

قرارات جريئة

أقر الجنزوري مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة، منها قانون الاستئجار الجديد، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، وكذلك بالبنك الدولي، كما شهد في عصره تعثر بنك الاعتماد والتجارة فتدخلت الحكومة لحل الأزمة وتم ضم البنك إلى بنك مصر.

مناصب شغلها الراحل

شغل الجنزوري عدة مناصب مهمة منها، عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وعضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومستشار اقتصادي بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومنصب عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، وعضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات، قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.

إضافة إلى كونه أستاذا بمعهد التخطيط القومي 1973، ووكيل وزارة التخطيط عام 1974-1975، ومحافظ الوادي الجديد عام 1976، ومحافظ بني سويف عام 1977، ومدير معهد التخطيط القومي عام 1977، ووزير التخطيط عام 1982، ووزيرًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في يونيو 1984، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي في أغسطس 1986، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي في نوفمبر 1987، ورئيس مجلس الوزراء يناير 1996 – أكتوبر 1999، ورئيس مجلس الوزراء نوفمبر 2011- يوليو 2012، ومستشارا لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشؤون الاقتصادية.

اعتزاله العمل السياسي

اعتزل الجنزوري العمل السياسي بعد خروجه من رئاسة الوزراء، وصرَّح في لقاء تلفزيوني في برنامج العاشرة مساء في فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير، أن نظام مبارك ضيَّق عليه وحاصره إعلاميًا، بعد مغادرته رئاسة الوزراء حتى أنه لم يتلق ولا مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته.

العودة لرئاسة الحكومة

رشحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي في 2011 لرئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة، بعد الاعتراضات على حكومة عصام شرف.

إقالة الجنزوري

في فبراير 2012، وقعت مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها ما يزيد على 73 فردًا وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعي النادي الأهلي، أقال الجنزوري محافظ بورسعيد وكلا من مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث.

وزير الفقراء

لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته لمجلس الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

تأييد السيسي

أعلن تأييده لعبدالفتاح السيسي، مرشحًا للرئاسة، وبعدها أبقى عليه الرئيس السيسي مستشاراً له، لفترة طويلة قبل اعتزاله المشهد.

وفاته

خلال الفترة الماضية، انتشرت عدة شائعات عن موت الجنزوري، كان آخرها منذ شهور إلى أن تأكد رحيله اليوم لتفقد مصر سياسيا كبيرا.