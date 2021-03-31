وفاة كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري الأسبق عن عمر ناهز 88 عاما

توفي اليوم الأربعاء كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر ناهز 88 عاما وذلك داخل مستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

وكان كمال الجنزوري يصارع المرض، طوال الفترة الماضية حتى وافته المنية اليوم.

وأعلنت وفاة كمال الجنزوري من قبل المذيعة نرمين البيطار وهي من كبار المذيعين بقطاع الأخبار وذلك من خلال حسابها على موقع ”تويتر“ فكتبت: ”وفاة الدكتور كمال الجنزوري.. البقاء والدوام لله“.

وفاة الدكتور كمال الجنزورى ..البقاء و الدوام لله — Nermeen El Bittar🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@nermeen_bittar) March 31, 2021

ونعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الراحل كمال الجنزوري قائلا :“فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.. كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة“.

فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة 1/2 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 31, 2021

وكمال الجنزوري ولد في الـ 12 من يناير عام 1933 بمحافظة المنوفية، وقد تم تكليفه برئاسة الحكومة المصرية من جانب المجلس العسكري الحاكم وقتذاك وذلك في الـ 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

وكان تولى رئاسة الحكومة قبل ذلك في الفترة من الـ4 من كانون الأول/ يناير 1996 إلى الـ5 من تشرين الأول/ أكتوبر 1999، وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003.

لُقب بـ“وزير الفقراء“ والوزير المعارض لما ظهر منه أثناء رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.