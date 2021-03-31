مصر تقرر احتجاز طاقم السفينة الجانحة لحين الانتهاء من التحقيقات (فيديو)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، احتجاز جميع المتواجدين في السفينة الجانحة لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى لاسيما أن هناك عدم تعاطٍ مع الطلبات التي قدمتها الهيئة للسفينة الجانحة والشركتين المالكة والمشغلة لها.

وبرر أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة، هذا الاحتجاز بمنع هبوط أو صعود أي شخص من وإلى السفينة، وحتى لا يحدث أي تغيير في الأطقم، لأن الجميع سيتم استجوابه خلال التحقيقات.

وقال ربيع إنه لا يعرف إذا ما كانوا سينفذون الطلبات المقدمة لهم أم لا، مضيفا أنه سيتم الاحتفاظ بالوثائق الموجودة، سواء إلكترونية أو مسجلة، للرجوع إليها في التحقيقات حول الحادثة.

وأكد أن ”كل ما يحدث خلال فترة الإبحار يكون مسجلاً، وتحفظنا على هذه الأشياء، وتم منع أي أحد من تفريغ الشرائط، بناءً على متطلبات التحقيق“.

ولفت إلى أن التحقيق في حادثة السفينة الجانحة سيستغرق من أسبوع إلى 10 أيام، لافتا إلى أنه سيجري خلال هذه المدة عمل فحص كامل لها.

ونوه بأن السفينة تعمل بشكل طبيعي، ويمكن أن تبحر في أي وقت دون أي مشاكل، وجميع محركاتها سليمة، مؤكدا أن الحاويات التي كانت على متنها لم تتأثر تماما رغم عددها الذي يتخطى 18 ألف حاوية.