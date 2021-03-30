"جون أفريك": الاتحاد الأفريقي يعرض الوساطة لحل أزمة سد النهضة

كشف تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الثلاثاء أنّه من المقرر أن يستضيف الرئيس الكونغولي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير/ شباط، الجولة الأولى من الحوار بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول الصراع بينها بشأن سد النهضة.

وقال التقرير إنّ ”هذه واحدة من الأزمات الدبلوماسية الرئيسية التي وعد فيليكس تشيسكيدي بمعالجتها خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي“ مضيفا ”بحسب معلوماتنا فإن الرئيس الكونغولي يرغب في تنظيم حوار بين مختلف أطراف الصراع حول سد النهضة العظيم“.

ووفق التقرير من المقرر أن يصبح هذا المشروع الضخم، الذي بدأته إثيوبيا، أكبر منشأة كهرومائية في أفريقيا وهو موضوع صراع متكرر بين إثيوبيا ومصر والسودان حيث تعتقد القاهرة والخرطوم أن المشروع يجب أن يكون موضوع اتفاق مشترك.

وأشار التقرير إلى انّ اجتماعا على المستوى الوزاري سيُعقد في الفترة ما بين 3 و 5 أبريل / نيسان في كينشاسا. وما لم يكن هناك تغيير سينعقد الاجتماع بحضور فيليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد.

و نقل التقرير عن مصادر دبلوماسية أن وزراء الخارجية الثلاثة المعنيين برفقة نظرائهم في المياه والري سيحضرون الاجتماع وهم الإثيوبي ديميكي ميكونين والسودانية مريم المهدي والمصري سامح شكري. وتقوم جمهورية الكونغو الديمقراطية بتجريب القضية من خلال فريق الخبراء التابع لها برئاسة البروفيسور ألفونس نتومبا لوابا الذي لا يزال يعمل على تفاصيل تنظيم هذا الاجتماع، وفق التقرير.

ويشير التقرير إلى أنّ الرئيس الكونغولي زار بالفعل دولتين معنيتين بالأزمة، مصر نهاية يناير / كانون الثاني ثم إثيوبيا في بداية فبراير / شباط قبل تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي رسميًا، وفي 11 مارس / آذار تحدث هاتفيا لمدة ساعة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي يحاول إحياء مبادرة حوض النيل التي تجمع الدول المشاطئة للنهر بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية.