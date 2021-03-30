مصر.. منع موائد الرحمن والاعتكاف وصلاة التهجد في رمضان‎

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية، خلال شهر رمضان المقبل.

كما قررت اللجنة، عدم السماح بالاعتكاف، أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادق العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من قِبل وزارة الأوقاف، والجهات المعنية، لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

وقررت اللجنة، السماح بأداء الصلوات في المساجد، وكذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد على نصف ساعة.

وجاء ضمن القرارات أيضًا، تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية، بإصدار القرارات اللازمة، مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلبة المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وشدد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.