مصر.. إعلان نتائج التحقيقات بشأن 20 منظمة في قضية "التمويل الأجنبي"

أعلن قاضي التحقيق بقضية التمويلات الأجنبية في مصر، المستشار علي مختار، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيقات بشأن التصرف في عدد من المنظمات، والجمعيات، والكيانات.

وأكد القاضي أنه تم الانتهاء من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيانًا وجمعية، مضيفًا أنه“نظرًا لتباين المراكز القانونية، واختلاف الطبيعة القانونية، والدلائل، فقد تم إصدار أمر بأنه لا يوجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية لخمسة منها لعدم الجريمة، وهي: جمعية النهضة بالتعليم، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمة الشفافية الدولية، وجمعية كاريتاس مصر“.

وتابع مختار:“كما أصدرنا أمرنا بأنه لا يوجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية لخمسة عشر منها لعدم كفاية الدليل، وهي: اتحاد التنمية البشرية، مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، ومعهد السلام للسلام والعدل، ومركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام، ومؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، ومؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان، ونظرات جديدة للتنمية الاجتماعية، واتحاد المحامين النسائي، ومركز حقوق الناس، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية، واتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، واتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، ومركز التكنولوجيا لحقوق الإنسان، واتحاد التنمية الريفية“.