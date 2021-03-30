السيسي يهدد إثيوبيا لأول مرة بشأن سد النهضة (فيديو)

هدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل مبطن، اليوم الثلاثاء، إثيوبيا برد فعل قوي حال المساس بحقوق مصر المائية، في سياق الحديث عن المفاوضات الجارية بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الرئيس المصري، خلال كلمة بمقر هيئة قناة السويس، أنه لا أحد يستطيع المساس بمياه مصر، وقال: ”أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عايز يجرب يجرب“.

وتابع: ”إحنا مبنهددش حد.. إحنا عمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا وصبور جدا، ولكن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا هيكون فيه حالة عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد.. ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا“.

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وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ألمح قبل أيام، إلى أن بلاده قد تلجأ مجددا إلى مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، معتبرا في الوقت ذاته أنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وقال شكري في تصريحات متلفزة: ”ما زالت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة، ومنع التوتر والتعقيد في العلاقة الثلاثية (بين مصر وإثيوبيا والسودان)، إذا ما كانت هناك نوايا خالصة للوصول إلى اتفاق“.

وتابع: ”لدينا المسار الأفريقي في التفاوض، ونحن نعول عليه ونثق في حكمة رئيس الكونغو الديمقراطية وقدرته على رعاية المفاوضات خلال المرحلة المقبلة“، مؤكدا أن مصر ”ستتعامل بنفس درجة المرونة والانفتاح، ولكن في حدود ما تستطيع أن توفره للجانب الإثيوبي“.

وأشار إلى أن ”اللجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمن في ملف سد النهضة أحد السيناريوهات المطروحة“.