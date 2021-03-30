السيسي من قناة السويس: حادث جنوح السفينة أعاد تأكيد أهمية القناة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن حادث جنوح سفينة في قناة السويس أعاد تأكيد أهمية الممر المائي.

وقال في أثناء زيارة لهيئة قناة السويس لتهنئة طاقمها بتعويم السفينة إنه لم يكن يتمنى وقوع حادث مثل جنوح السفينة، لكن ما حدث أعاد تأكيد أهمية القناة.

وأضاف أنه يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأن قناة السويس عادت لطبيعتها.

وقال: ”علينا أخذ العبرة وتوفير المستلزمات اللازمة، بغض النظر عن التكلفة“، مكلفا رئيس هيئة قناة السويس بالتعاقد على المعدات اللازمة التي تحتاجها القناة لمواجهة الأزمات الطارئة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إنه كان يأمل في تعويم السفينة الجانحة خلال ثلاثة أو أربعة أيام لكن الظروف لم تسمح.

وكشف ربيع أن 95 سفينة ستعبر بحلول الساعة الـ 19.00 بالتوقيت المحلي و45 سفينة أخرى بحلول منتصف الليل، وعبر عن أمله في الانتهاء من عبور السفن التي توقفت بسبب الأزمة خلال ثلاثة إلى أربعة أيام.

وأضاف أن الهيئة تبحث سبل زيادة القدرات الفنية للقناة بعد الحادث.

وأشار ربيع إلى خطة توفير قاطرات تصل قوة شدها إلى 250 و300 طن، إذ أن ما تمتلكه مصر من قاطرات في الوقت الحالي تصل قوة شدها إلى 160 طن، وقال: ”تم التعاقد مع شركة صينية على 5 قاطرات.. يتم بناء اثنتين في الصين وثلاث في ترساناتنا هنا“.