مصر تزود سفن حيوانات عالقة في قناة السويس بـ310 أطنان علفا وماء

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الإثنين، إمداد سفن الحيوانات العالقة غي قناة السويس بسبب جنوح السفينة ”إيفر غيفن“ بـ310 أطنان أعلافا ومياها، مبينة أن جميع الحيوانات بحالة جيدة ولا تعاني من أي أمراض.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في بيان رصد 5 سفن عالقة تحمل شحنات مواش قادمة من رومانيا وإسبانيا إلى السعودية والأردن.

وأوضح أنه ”تم إرسال 3 فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة إلى المجرى الملاحي حيث تم نقل الأطباء لمواقع السفن بواسطة (لنشات) هيئة قناة السويس وقامت اللجان البيطرية بمعاينة الحالة الصحية للحيوانات الموجودة على متن البواخر الخمسة بإجمالي 60400 رأس غنم و421 رأسا من الأبقار.

وأكد وزير الزراعة المصري، أن الحالة الصحية العامة للحيوانات في الخمس بواخر جيدة ولا يوجد اشتباه للإصابة بأمراض وبائية أو معدية وتم التأكد من توافر المياه والأدوية البيطرية والعلف بكميات مناسبة والتنسيق مع موردي الأعلاف لإمداد السفن بالاحتياجات اليومية لحين عودة الملاحة بشكل طبيعي.

وأشار القصير إلى وجود مُتابعة مستمرة مع ربان كل سفينة للاطمئنان الدائم على الحالة الصحية للحيوانات وتوفير كافة احتياجاتها من الأدوية والأعلاف، مؤكدًا أنه تم إمداد البواخر بـ190 طنا أعلافا و120 طنا مياها.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت انتهاء أزمة السفينة البنمية العملاقة ”إيفر غيفن“، التي كانت جانحة في قناة السويس، ووصولها إلى بحيرات الإسماعيلية، بعد نجاح تعويمها.