من يتحمل خسائر السفينة الجانحة؟ (فيديو)

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، مساء اليوم الاثنين، أن تكلفة الخسائر الناجمة عن جنوح السفينة البنمية ”تقدر بحوالي 12 إلى 15 مليون دولار في اليوم“.

وأضاف أن السفينة البنمية الجانحة التي تم تعويمها عصر اليوم الاثنين، ”دخلت منطقة البحيرات في الإسماعيلية، حيث ستخضع للتحقيق ولن تغادر إلا بعد انتهائه والتفتيش الكلي على كافة معداتها“، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحديد حجم الخسائر والتعويضات.

وقال ربيعك إن ”التحقيق سيكشف عن موضوع التعويضات ومن سيدفعها.. ونحن كقناة السويس ليس لنا ذنب فيما حصل، ونعتبر أننا تضررنا من الحادثة أكثر من الجميع.. وبالتالي فإن التحقيقات هي التي ستحدد على من تقع مسؤولية دفع التعويضات“.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى ”أنه لأول مرة على مستوى العالم يتم تعويم سفينة بهذا الحجم دون تفريغ محتوياتها وفي وقت قياسي للغاية، حيث إن سفينة بهذا الوضع كانت تحتاج لشهور“.

وأكد أن ”الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان على تواصل مستمر مع الهيئة ويتابع وضع السفينة باستمرار، ودائما ما كان يحذرنا من الضرر بسمعة مصر، وبالفعل تم تعويم السفينة كليا بأيدٍ مصرية فقط“، وفق قوله.

وأوضح أن ”حركة الملاحة عادت لقناة السويس في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ومن المقرر عبور 113 سفينة حتى صباح الغد“، مؤكدا أن الملاحة ”عادت من الاتجاهين والعمل سيستمر لمدة 24 ساعة لعبور كل السفن“.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت في وقت سابق وصول السفينة البنمية العملاقة ”إيفر جيفن“، التي كانت جانحة في النقطة 151 ترقيم قناة السويس، إلى بحيرات الإسماعيلية، بعد نجاح تعويمها.