مصر.. السفينة الجانحة تصل بحيرات الإسماعيلية بعد نجاح تعويمها (صور)‎

أعلنت هيئة قناة السويس وصول السفينة البنمية العملاقة ”إيفر جيفن“، التي كانت جانحة في النقطة 151 ترقيم قناة السويس، إلى بحيرات الإسماعيلية، بعد نجاح تعويمها.

وبحسب بيان للهيئة، بدأت السفينة البنمية في اتخاذ اتجاه الإبحار رسميًا داخل قناة السويس، عصر اليوم، وتحركت السفينة في قناة السويس في اتجاه شمال القناة، إثر نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس في تحريك السفينة بعد جنوحها.

وأشار البيان إلى أنها في طريقها لموقعها في بحيرات الإسماعيلية تمهيدًا لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، حيث إنها بعد تحريكها صباحًا أدت شدة وسرعة الرياح لعودتها للجنوح مرة أخرى، ولكن تم تحريك السفينة رسميًا وقطرها نحو بحيرات الإسماعيلية.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تعود الملاحة لقناة السويس بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.

من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس أن السفينة الآن في الماء بصورة كاملة، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس في تحريكها من موقعها، مؤكدا أن القناة الآن مفتوحة تماما ولا تعوقها السفينة كما كان في الأيام الماضية.

وكشف مميش أن السفينة سوف تخضع لفحص فني شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة، وأوضح مستشار رئيس الجمهورية: ”أمامنا أسبوع للعودة إلى المعدلات الطبيعية للملاحة في القناة بعد خروج السفن المحجوزة“.

وأضاف مميش أن السفينة الجانحة سوف تستكمل مسارها إلى هولندا في غضون من يومين إلى 3 أيام، لافتا إلى أن القناة سوف تبدأ التعامل بشكل كامل مع السفن المحجوزة وفق جدولة لتخريجها بشكل مجموعة، أكثر من 300 سفينة، وصولا إلى استكمال عمل القناة بشكل كامل وفق المسار الطبيعي، عن طريق قوافل سواء من اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب.