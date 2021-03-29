لحظة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (فيديو)

قال مصدر بهيئة قناة السويس، إن محاولة تعويم السفينة البنمية الجانحة في المجرى الملاحي، التي جرت ظهر اليوم الإثنين، تكللت بالنجاح بعد تعثرها في وقت سابق بسبب سرعة الرياح، وتم استئناف حركة الملاحة في القناة.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن محاولة تعويم السفينة نجحت بشكل كامل ويتم قطرها إلى منطقة البحيرات لإجراء الفحوص الفنية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية السفينة في المجرى المائي أثناء عملية القطر.

كما حصلنا على لقطات خاصة تظهر تحرك السفينة وقطرها.

استئناف الملاحة

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان، استئناف حركة الملاحة في الممر المائي، وذلك بعد نجاح تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي سدت القناة لقرابة أسبوع.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، أن سفينة الحاويات الجانحة بدأت في الطفو بنجاح.

وأضافت الهيئة، أنه تم تصحيح مسار السفينة بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، وأن عمليات القطر ستستأنف بمجرد ارتفاع المد، في الساعة 11:30.

فحص السفينة لتحديد صلاحيتها للإبحار

قالت شركة ”إيفر جرين“ المشغلة لسفينة الحاويات إيفر جيفن ”إنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار“ بعد تعويمها في جنوب قناة السويس حيث كانت تسد حركة مرور السفن منذ نحو أسبوع.

وأضافت الشركة المسجلة في تايوان، والتي تستأجر السفينة، أن ”القرارات المتعلقة بشحنة السفينة ستُتخذ بعد فحصها، وأنها ستنسق مع مالك السفينة بعد انتهاء التحقيقات“.

كيف تم إخراج السفينة؟

على مدار الساعة كابد عمال الإنقاذ التابعون لهيئة قناة السويس وفريق من شركة هولندية متخصصة لإخراج السفينة.

أولا.. جرت عملية حفر ضخمة استمرت على مدار الساعة لتحرير غاطس السفينة من الرمال، وتمكن فريق الحفر من الوصول إلى عمق أكثر من 20 مترا حول مقدمة السفينة.

وتزامنا مع عملية الحفر جرت محاولات تحريك السفينة ودفعها بالقاطرات بعيدا عن الضفاف الرملية على جانبي القناة، وفقا لظروف المد والجزر واتجاه الرياح.

ووفقا لمسؤولي هيئة قناة السويس، فقد تم تقسيم الوقت بين الحفر ومحاولات التعويم 12 ساعة لكل عملية، وكانت المشكلة الحقيقية هي حجم السفينة الهائل والتي تبلغ حمولتها نحو 200 ألف طن.

وهنا برز خيار آخر في جهود إعادة تعويم السفينة، وهو تخفيف وزنها عبر إزالة الوقود والمياه والبضائع التي تصل إلى 18 ألف حاوية، وهذا بحد ذاته يطرح تحديا وتعقيدات كبيرة، أولا الصعوبات المرتبطة بالحصول على الرافعات المناسبة ووضعها بالقرب من السفينة.

ثانيا.. صعوبة نقل الحاويات الطويلة بواسطة الرافعة.

ثالثا.. العملية نفسها محفوفة بالمخاطر وقد تتسبب في تلف السفينة، وحتى عدم توازنها؛ وهو ما أثار المخاوف من الكابوس الرهيب وهو انشطار السفينة إلى نصفين بسبب توزيعات الوزن غير المتكافئة، وحذر خبراء من أن عملية كهذه ستكون معقدة وطويلة.

لكن عمليات التعويم تكللت بالنجاح في النهاية دون الحاجة لتخفيف وزن السفينة.