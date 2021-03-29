السيسي: المصريون نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيدات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نجاح المصريين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، منذ عدة أيام.

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وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيدٍ مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته، التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري“.

وأضاف السيسي: ”إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيًا وعمليًا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم، أنهم على قدر المسؤولية دومًا، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدًا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. وسلامًا يا بلادي“.

وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.

لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.

وسلاما يا بلادي ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 29, 2021

من جانبه، قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري، لمشروعات محور قناة السويس: إن ”الوقت المطلوب لاستعادة قناة السويس كامل طاقتها وسير الملاحة بشكل طبيعي، قد يستغرق أسبوعًا من الآن“.

وأضاف مميش في تصريح لـ“إرم نيوز“: أن ”السفينة البنمية إيفر جرين، ستمر بالفحص والتحليل قبل استكمال رحلتها، لكنها لن تتعطل كثيرًا“، مؤكدًا أنه ”سيتم الإفراج عنها سريعًا، بسبب تأخر الشحنات التي عليها، ولن يتم حجزها“.

بدوره، أكد اللواء سيد شعيشع، المحقق الدولي في الحوادث البحرية، والذي تولى الإشراف على استخراج الصندوق الأسود للعبارة السلام 98؛ عام 2006، أنه ”سيجري تحقيق على مستوى دولي، والعالم أجمع سيرى هذا التحقيق“.

وأضاف شعيشع، لـ“إرم نيوز“: أنه ”لم ييم فحص الصندوق الأسود للسفينة البنمية حتى الآن، لكن السفينة ستنتظر في منطقة البحيرات المرة، وسيتم فحص المعلومات التي بداخل الصندوق، وكشف الأمر وتنفيذ الإجراءات القانونية“.

يذكر أن السلطات المصرية والفرق العاملة في قناة السويس، كانت قد نجحت في وقت مبكر، الإثنين، في جهود تعويم السفينة، بعد تمكنها من تعديل مسارها بنسبة كبيرة.

وعلقت السفينة إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة، صباح الثلاثاء الماضي، إثر رياح قوية، مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر، طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة، ومن بينها عشرات من سفن الحاويات، وسفن البضائع الصب، وناقلات النفط، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، أو غاز البترول المسال.