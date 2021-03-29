النائب العام المصري يأمر بحبس 8 أشخاص احتياطيا على خلفية حادث قطاري سوهاج

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بحبس 8 أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم قطاري سوهاج.

والأشخاص الثمانية هم: سائقا القطارين ومساعداهما، ومراقب برج محطة سكة حديد ”المراغة“، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط، ومراقبان اثنان بالقسم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة أفادت بأن أحد القطارين اصطدم بالآخر أثناء توقفه، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها؛ ما أسفر عن وفاة 18 وإصابة 200.

وقرر النائب العام ”انتداب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا، للانتقال لمكان الحادث وفحص القطارين وبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانا لأسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها“.