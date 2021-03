مصر تنجح بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس (فيديو وصور)

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، أن سفينة الحاويات الجانحة ”إيفر جيفن“ بدأت في الطفو بنجاح.

وأضافت الهيئة أنه تم تصحيح مسار السفينة بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، وأن عمليات القطر ستستأنف بمجرد ارتفاع المد في الساعة 11:30 (9:30 غرينتش).

وأكدت هيئة القناة أن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان عن ”بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر إذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار“.

وفي وقت سابق قال ربيع إن 10 قاطرات عملاقة قامت بشد السفينة الجانحة من أربعة اتجاهات مختلفة.

وغردت شركة ”إنش كيب“ لخدمات الشحن على تويتر أنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس ”إيفر جيفن“، وأنه يجري حاليا تأمينها.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi

