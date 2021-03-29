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مصر تنجح بتعويم السفينة الجانحة في...
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 5:04 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2021 17:04 GMT

مصر تنجح بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس (فيديو وصور)

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، أن سفينة الحاويات الجانحة "إيفر جيفن" بدأت في الطفو بنجاح. وأضافت الهيئة أنه تم تصحيح مسار السفينة بنسبة تصل إلى 80

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، أن سفينة الحاويات الجانحة ”إيفر جيفن“ بدأت في الطفو بنجاح.

وأضافت الهيئة أنه تم تصحيح مسار السفينة بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، وأن عمليات القطر ستستأنف بمجرد ارتفاع المد في الساعة 11:30 (9:30 غرينتش).

وأكدت هيئة القناة أن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان عن ”بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر إذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار“.

وفي وقت سابق قال ربيع إن 10 قاطرات عملاقة قامت بشد السفينة الجانحة من أربعة اتجاهات مختلفة.

وغردت شركة ”إنش كيب“ لخدمات الشحن على تويتر أنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس ”إيفر جيفن“، وأنه يجري حاليا تأمينها.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السفينة شبه مستقيمة في قناة السويس.

كما أظهرت مقاطع مصورة أخرى احتفالات وسفنا تطلق الأبواق.

ونشرت رويترز صورا لسفينة الحاويات الجانحة وقد استقامت في الممر المائي بقناة السويس.

giant-container-ship-in-suez-canal

giant-container-ship-in-suez-canal

giant-container-ship-in-suez-canal

وجنحت سفينة الحاويات ”إيفر جيفن ”، التي يزيد طولها عن طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس منذ ستة أيام فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

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