السيسي وماكرون يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الملف الليبي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، عددًا من الملفات الإقليمية، أهمها المستجدات في ليبيا وملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، في بيان إن ”الرئيسين تبادلا الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

ووفقا للبيان الرسمي المصري ”استعرض السيسي آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصري الثابت حيالها.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة إخلاء ليبيا من المسلحين المرتزقة، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري لتسوية الأزمة الليبية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.