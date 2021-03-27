الحكومة المصرية تعلن حصيلة جديدة لضحايا قطاري سوهاج

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم السبت، إن آخر إحصائية لحادث قطاري سوهاج، تشير إلى 185 إصابة، و32 وفاة، و3 أكياس أشلاء متفرقة في 3 مستشفيات.
وأضافت زايد، أنه فور الحادث تم الدفع بـ105 عربات إسعاف، مؤكدة أن خطأ حدث في احتساب عدد الوفيات، أمس؛ بسبب احتساب أرقام أبلغ عنها الأهالي وبعد ذلك تم الكشف عن وجودها على قيد الحياة.
وزيرة الصحة المصرية: شفاء 90 حالة من حادثة تصادم #قطاري_سوهاج #إرم_نيوز #مصر pic.twitter.com/Mf4WeZyDWe
— إرم نيوز (@EremNews) March 27, 2021
وكان قطارا ركاب اصطدما، أمس الجمعة، أثناء توقف أحدهما بإحدى قرى محافظة سوهاج؛ ما أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط عشرات الضحايا.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد انتقاله إلى مكان الحادث بصحبة عدد من الوزراء: ”هذا المرفق شهد عقودا من الإهمال وعدم التطوير والصيانة لدرجة الخطورة الشديدة“.
ومضى يقول: ”إحنا (نحن) عندنا آلاف الكيلومترات من الخطوط، أنظمة تحكم وإدارة تعتمد على العامل البشري (اليدوي) في العمل، سيارات وعربات قديمة ومتهالكة انتهى عمرها الافتراضي بالفعل منذ عدد كبير من السنوات“.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تنفق المليارات على عملية التطوير، لكن ما زال أمامها فترة ”حتى تنهي كل الأعمال المطلوبة لتطوير هذا المرفق“.
وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي تعازيه لأسر الضحايا في بيان نشر على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: ”من تسبب في هذا الحادث الأليم“ سيلقى عقابه.