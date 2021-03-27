الحكومة المصرية تعلن حصيلة جديدة لضحايا قطاري سوهاج

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم السبت، إن آخر إحصائية لحادث قطاري سوهاج، تشير إلى 185 إصابة، و32 وفاة، و3 أكياس أشلاء متفرقة في 3 مستشفيات.

وأضافت زايد، أنه فور الحادث تم الدفع بـ105 عربات إسعاف، مؤكدة أن خطأ حدث في احتساب عدد الوفيات، أمس؛ بسبب احتساب أرقام أبلغ عنها الأهالي وبعد ذلك تم الكشف عن وجودها على قيد الحياة.

وكان قطارا ركاب اصطدما، أمس الجمعة، أثناء توقف أحدهما بإحدى قرى محافظة سوهاج؛ ما أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط عشرات الضحايا.