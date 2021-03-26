النائب العام يتخذ حزمة إجراءات عاجلة بشأن تصادم قطاري سوهاج

اتخذ النائب العام المصري حمادة الصاوي، حزمة من القرارات العاجلة، بشأن حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج جنوب مصر الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وشدد النائب العام في بيانه الذي أصدره اليوم على انتداب لجنة خماسية من مختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتقال لمكان الحادث وفحص القطارين وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما.

وطالب النائب العام بمعاينة محل الحادث بيانا لأسباب وكيفية وقوعه والمتسبب فيه، ومعرفة مدى التزام المسؤولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وخط السير المحدد لهما يوم الحادث.

وشدد النائب العام المصري على أن يتم رصد توقيت تحرك القطارين والسرعة المقررة لهما والوقوف على السرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته.

وتم ندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين المجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها.

وأمر النائب العام عقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث، بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 32 شخصا وإصابة 165 بحادث تصادم قطاري سوهاج بصعيد مصر.