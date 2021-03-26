تعليق جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس واستئنافها السبت

ذكرت ثلاثة مصادر بقناة السويس لوكالة رويترز، أنه تقرر تعليق جهود تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة بالقناة في وقت متأخر الجمعة على أن تستأنف السبت.

وكانت أحدث جهود تعويم السفينة إيفر جيفن قد بدأت في وقت سابق الجمعة بعد عمليات تجريف لإزالة 20 ألف متر مكعب من الرمال عند مقدمة السفينة.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، مساء الجمعة، بدء مناورات القَطْر لتعويم سفينة الحاويات العملاقة ”EVER GIVEN“ الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وقال ربيع إنه بدأت، مساء الجمعة، مناورات القطْر للسفينة الجانحة من خلال ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة ”بركة ١“، والقاطرة ”عزت عادل“، وذلك بعد انتهاء أعمال التجريف في منطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة ”مشهور“.

وأوضح أن “مناورات القطْر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح، والمد والجزر، ما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها، ومحاولاتها المتعددة، وفقا لمواضع واختبارات الشد“.