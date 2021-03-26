مصر تعتزم مطالبة الشركة المالكة للسفينة الجانحة بدفع تعويضات

قال مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، الفريق مهاب مميش، إن الشركة المسؤولة عن السفينة الجانحة ستقوم بدفع كافة الخسائر التي تكبدتها مصر في عملية الإنقاذ، مشيرا إلى أن السفينة على وشك التعويم وأن عمليات إنقاذها تتم بصفة مستمرة.

وأضاف مميش في مداخلة هاتفية ببرنامج الجمعة في مصر، أن مصر تكبدت أيضا خسائر مالية كبيرة من توقف الملاحة وعدم مرور السفن بسبب السفينة الجانحة، مؤكدا أن مصر من الممكن أن تطالب الشركة المسؤولة، عن طريق نادي الحماية، الذي بدوره سيكلف هيئة قضائية ستقوم بإبلاغ الشركة عن خسائر عدم مرور السفن عبر القناة وتعويض مصر عنها.

وأوضح مميش أن قناة السويس يمر فيها سنويا 18 ألف سفينة، ومن المتوقع وقوع بعض الحوادث في العالم، ولكن لأول مرة تحدث بهذه القوة، لافتا إلى أن في قناة السويس مرشدين أكفاء وعلى درجة عالية من اليقظة، ومن النادر أن تحدث بها أي حادثة من هذا النوع.

وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة ونحن في انتظار تحرك السفينة ولو بنسبة بسيطة وفي هذه الحالة سيساعد المد والجزر العالي على تحريك السفينة وبالتالي خروجها للمياه، مضيفا أن الوضع في تحسن والسفينة في طريقها للتعويم.

وكثفت قناة السويس جهودها الجمعة لتعويم سفينة الحاويات العملاقة التي سدت الممر المائي العالمي، بعد إخفاق محاولة سابقة لإنهاء التعطيل الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن لناقلات الوقود وأثر على سلاسل الإمدادات العالمية لكل شيء من الحبوب حتى ملابس الأطفال.