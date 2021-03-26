بايدن: لدينا إمكانات ليست لدى معظم الدول لحل الوضع بقناة السويس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إن بلاده تملك معدات وإمكانات ليست لدى معظم الدول وتبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس‎.

يأتي ذلك عقب الترحيب المصري بعرض تقدمت به الولايات المتحدة للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة في القناة.

وقالت هيئة قناة السويس، الجمعة، إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة في جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة، التي تعطل حركة الملاحة منذ ثلاثة أيام.

وقالت الهيئة في بيان: ”تثمن هيئة قناة السويس ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرا لهذه المبادرة الطيبة، التي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين“.

في غضون ذلك، نفت شركة ”شوي كيسن“ اليابانية، التي تملك سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس، الجمعة، التقارير عن أنها تسعى لتعويم السفينة مساء السبت.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن عملية إعادة التعويم جارية، لكن الشركة لا تعرف متى ستنجح هذه الجهود.

وأضافت: ”ليس لدينا تقدير لموعد نجاح المهمة“.