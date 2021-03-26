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دول عربية تتضامن مع مصر إثر حادث قط...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 19:02 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 21:15 GMT

دول عربية تتضامن مع مصر إثر حادث قطاري سوهاج.. وتركيا تعزي "أسر الضحايا"

أعلنت عدة دول عربية، مساء اليوم الجمعة، تضامنها مع مصر، إثر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، فيما أعلن

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت عدة دول عربية، مساء اليوم الجمعة، تضامنها مع مصر، إثر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، فيما أعلن مسؤولون أتراك تعازيهم لـ“أسر الضحايا“.

وتسبب اصطدام القطارين، الذي وقع في وقت سابق اليوم، في انقلاب مجموعة من العربات وخروجها عن القضبان، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 91 آخرين، في حصيلة أولية أعلنت عنها وزارة الصحة.

وأكدت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت والأردن، والمجلس الرئاسي الليبي، الوقوف إلى جانب القاهرة بعد الحادث المأساوي.

وجاء في بيان على وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة ”تعرب عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي مصر، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين“.

وعبرت الرياض عن ”خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل“.

بدورها، عبرت دولة الإمارات عن ”تضامنها مع جمهورية مصر العربية إزاء حادث تصادم القطارين، وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة المصرية وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين“.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن أمير البلاد ”بعث برقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية في ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل“.

وأعادت مصر وقطر العلاقات الدبلوماسية شهر يناير الماضي، في إطار المصالحة التي تم الإعلان عنها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في العلا بالمملكة العربية السعودية، وأنهت مقاطعة الدوحة من طرف الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة.

تجاهل للحكومة

بدورهم، اكتفى مسؤولون في النظام التركي بتقديم التعازي إلى أسر  الضحايا، دون الإشارة إلى الحكومة المصرية، التي تشهد علاقاتها مع أنقرة توترا مزمنا، وظهرت مؤخرا إشارات على إمكانية تخفيف حدتها.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون: ”تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة العديد من المواطنين جراء حادث القطار الذي وقع في محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية“.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وخالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق والصديق في هذا الحادث الأليم“.

بدوره، قال ياسين أقطاي، وهو مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة على تويتر: ”قلوبنا مع الشعب المصري الشقيق وكل التضامن في هذه المأساة الكبيرة“. 

 

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