مصر.. لحظة تصادم قطاري سوهاج (فيديو...

رصدت كاميرا مراقبة بأحد المحلات لحظة حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج، الذي وقع اليوم الجمعة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وتسبب اصطدام القطارين في انقلاب مجموعة من العربات وخروجها عن القضبان، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 91 آخرين، في حصيلة أولية أعلنت عنها وزارة الصحة.

وأظهرت كاميرا المراقبة عبور القطار الأول الذي كان يسير بسرعة بطيئة نوعا ما، وفجأة يصل القطار الثاني الذي كان يسير بسرعة كبيرة، ليدخل في العربة الأخيرة من القطار الأول، حيث تحطمت كليا، واستمر في سيره بنفس السرعة جارا القطار الأول أمامه.

وكشفت هيئة السكة الحديد في مصر عن تفاصيل الحادث في بيان اليوم، قائلة: ”أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا (بسوهاج)، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157، ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة“.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن الاصطدام نتج عنه انقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

ولفتت إلى أن حصر الإصابات والوفيات جارٍ بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وتجري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.