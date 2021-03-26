مصر.. هيئة السكك الحديدية تكشف السبب وراء تصادم قطاري سوهاج

كشفت هيئة السكة الحديد في مصر عن السبب وراء تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وفي بيان على حساب وزارة النقل، قالت الهيئة العامة للسكك الحديدية، إنه ”أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا (بسوهاج) تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة“.

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وأوضحت هيئة السكة الحديد أن الاصطدام نتج عنه انقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

ولفتت إلى أن حصر الإصابات والوفيات جار بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وتجري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وعقدت الحكومة المصرية اجتماع طارئا مع الوزارات المعنية لمتابعة الحادث، وأمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن 32 شخصا قتلوا وأصيب 66 آخرون، في حصيلة أولية، بينما تستمر عمليات الإسعاف.