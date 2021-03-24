مصر.. دخول 11 سفينة إلى قناة السويس بانتظار "تعويم" ناقلة الحاويات الجانحة

قال مسؤولون بشركات التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة ببورسعيد: إن قناة السويس أخطرت 11 سفينة بعبورها المجرى الملاحي اليوم الأربعاء، ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط.

وأشار المسؤولون إلى أن السفن ستتوقف في إحدى مناطق الانتظار على بعد حوالي 30 كليومترا من السفينة الجانحة لحين الانتهاء من عمليات التعويم تماما.

ونقلت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة عن هيئة قناة السويس قولها: إن سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في القناة منذ أكثر من يوم أعيد تعويمها جزئيا، ومن المتوقع استئناف حركة المرور بالقناة قريبا.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: إن سفينة الحاويات إيفر جيفن تقف الآن بمحاذاة ضفة القناة.

وبدت السفينة في وقت سابق عالقة في عرض القناة، ما أدى إلى عرقلة مرور السفن الأخرى.‎

وأفادت الشركة المسؤولة عن تشغيل السفينة إيفر جيفن، بأن لا تقارير عن إصابات أو تلوث أو أي أضرار في الحمولة‎، فيما قالت إن التحقيقات الأولية تستبعد أن يكون سبب الحادث أي عطل فني أو هندسي‎.