مصر.. الكشف عن تفاصيل جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس (صور) ‎

أصدرت هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، بيانا لكشف تفاصيل تعطل حركة الملاحة بسبب سفينة حاويات عملاقة علقت أثناء عبورها الممر المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث، إن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت عند الكيلومتر 151، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

ووجه رئيس الهيئة في بيان رسمي، رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددا على أن ”قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية“.

وأوضح أن الحادث، وقع صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساس إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة؛ ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وأشار إلى أنه ”فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات أبرزها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا؛ إذ يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة“.

جدير بالذكر، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، إذ يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

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