بعد الصفعة التركية.. "الإخوان" تعلن انفتاحها على التفاوض

قال القائم بأعمال المرشد العام لجماعة ‎الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، في تصريح أدلى به لقناة الجزيرة القطرية أمس، ”إذا عرض على المعارضة المصرية ونحن جزء منها حوار مع النظام بما ييسر أوضاع المعتقلين ويحسن أحوال الشعب لن نرفض“.

ويأتي التصريح في ظل سياسات التقارب بين القاهرة وأنقرة والتي كان آخرها التعليمات التركية التي صدرت للقنوات المعارضة للسياسات المصرية بالتوقف عن مهاجمة النظام المصري.

وأضاف منير أن تركيا ”تحترم اللاجئين السياسيين ولن تسلم أحدا منهم، كما أنها لا تنوي إغلاق القنوات المصرية التي تبث من أراضيها، مضيفا ”لهم الحق في مطالبتنا بتعديل بعض السياسات“ على حد قوله.

ورأى المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية خالد الأصور، أن مصر دولة كبيرة، وتركيا أخطأت كثيرا بتجاهل تطبيع العلاقات معها.

وقال الأصور في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”أردوغان احتضن الإخوان ووفر لهم مأوى ومنابر إعلامية وسياسية، ولكنه تركهم دون أي توجيه أو ترشيد، يتخبطون بلا رؤية ولا هدف ولا إستراتيجية“٠

يذكر أن الحكومة التركية طالبت في توجه رسمي من قنوات الإخوان الموجودة في تركيا، الشرق ومكملين ووطن بتخفيف لهجتها تجاه النظام في مصر ووقف أي حديث متعلق بنقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووقف مهاجمة السلطات المصرية وتخفيف اللهجة ضمن بوادر التودد التركي الأخير لمصر ومحاولة إعادة العلاقات بين البلدين.