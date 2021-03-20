تجاهل قناة الجزيرة للتضييق التركي على إخوان مصر يثير تساؤلات

أثار تجاهل قناة ”الجزيرة“ القطرية لأنباء عن تضييق تركيا على وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، تكرس مساحات كبيرة من تغطياتها وبرامجها لانتقاد النظام المصري، تساؤلات كثيرة.

وكانت السلطات التركية قد وجهت، الخميس الماضي، قنوات المعارضة المصرية المحسوبة على جماعة الإخوان، والتي تبث من إسطنبول، بتعديل سياستها التحريرية، بحيث لا يتم التطرق للشأن السياسي المصري، أو الإساءة للرموز السياسية في القاهرة.

ولم تحظ التوجيهات التركية التي قُرأت على أنها محاولة من أنقرة، لتضييق الهوة في علاقتها بالقاهرة، ونالت اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين بتغطية تذكر في القناة المملوكة للحكومة القطرية.

واكتفت ”الجزيرة“ بتناول الموضوع في خدمتها ”الجزيرة مباشر“ وهي خدمة ثانوية، أقرب ما تكون إلى تغطيات قنوات المعارضة المصرية في إسطنبول، في تناولها للملفات المتعلقة بالقاهرة.

ارتباك

واستضافت الخدمة ياسين أقطاي، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، للتعليق على القرار، حيث خاطبه الصحفي، قائلًا:“بدأتم حرق أوراق تفقدكم ثقة الشعوب.. ما تم خلال الساعات الماضية ماهو إلا تقديم ضحية في سبيل التقارب المفاجئ مع مصر“.

واعتبر متابعون للملف أن عنصر المفاجئة الذي تحدث عنه مذيع خدمة الجزيرة مباشر، ربما يكون هو السبب وراء تجاهل الجزيرة الأم للموضوع، الذي يشكل تحولًا في السياسة التركية.

وقرأ هؤلاء عدم تناول القناة القطرية للموضوع، على أنه“يعكس ارتباكًا، ومحاولة للتريث في الوقت نفسه، من أجل تجنب اتخاذ موقف، من موضوع لم تتضح بعد أبعاده كلها، وما يزال قابلًا للتطور في جميع الاتجاهات“.

وانتقد المتابعون صمت القناة معتبرين أنه ”يعكس عدم مهنيتها، حيث كان بإمكانها تغطية الموضوع دون اتخاذ موقف منه، لو أخذت مسافة من الأجندات السياسية التي توجه عملها“.

والقنوات المحسوبة على إخوان مصر التي شملها التوجيه التركي الجديد، هي: ”الشرق“، و“مكملين“ و“وطن“، حيث ركزت في برامجها على مدار السنوات الثماني الماضية، على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري.

ووجَّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة الماضية، رسائل توددية إلى مصر، حيث قال الأربعاء، إن”الشعب المصري لا يختلف معنا“ فيما قال، الأسبوع الماضي، إن”تعاون تركيا مع مصر في مجالات الاقتصاد، والدبلوماسية، والاستخبارات، مستمر، ولا توجد أي مشكلة في ذلك“.