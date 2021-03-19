أول تعليق رسمي من مصر على قرارات تركيا ضد قنوات الإخوان

أعرب وزير الدولة للإعلام في مصر، أسامة هيكل، عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية.

ووصف هيكل هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.

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وأضاف أن صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية، متابعا: ”من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين“.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن ”مصر دولة لا تعادي أحدا، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة“.

وكانت السلطات التركية أطلقت، أمس الخميس، توجيهات لقنوات المعارضة المصرية المحسوبة على جماعة الإخوان، والتي تبث من إسطنبول، بتعديل سياستها التحريرية، بحيث لا يتم التطرق للشأن السياسي المصري أو الإساءة للرموز السياسية في القاهرة.