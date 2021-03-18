بعد رسائل التهدئة مع القاهرة.. تركيا تطلب من قنوات الإخوان البعد عن السياسة والتحول للترفيه

كشف عدد من الإعلاميين المحسوبين على تيار جماعة الإخوان المصرية في الخارج، اليوم الخميس، عن توجيهات رسمية من الحكومة التركية لقنوات ”المعارضة المصرية في إسطنبول بالكف عن تناول الشأن السياسي المصري والتحول لمجال الترفيه والمنوعات.

يأتي التوجيه التركي، الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، في خضم رسائل متتابعة من أنقرة خلال الأيام الماضية بالرغبة في فتح صفحة جديدة مع القاهرة بعد سنوات من العلاقات المتوترة.

وكتب الصحفي المصري في صحيفة العربي الجديد اللندنية الممولة قطريا، عبدالرحمن فارس، على حسابه في فيسبوك: ”رسميا الحكومة التركية تطلب من قنوات الشرق ومكملين ووطن إما إغلاق قنواتهم أو تحويلها لقنوات منوعات وإيقاف كافة برامجها السياسية ووقف أي حديث متعلق بالسيسي. وقناة مكملين في اجتماع حاليا لمناقشة الإغلاق أو التحول للمنوعات“.

https://www.facebook.com/Abdelrahman.fares81/posts/2865843666964639

كما كتب المصور المصري بوكالة الأناضول عمرو صلاح الدين: ”من مصادر موثوقة، صدور توجيهات رسمية تركية لما تسمى بقنوات ”المعارضة“ المصرية بإسطنبول بالتوقف عن تناول الشأن المصري والتشديد على عدم ذكر السيسي والتحول لقنوات منوعات أسرية وفنية واجتماعية بعيدا عن الشأن العام والسياسي“.

https://www.facebook.com/amru.account/posts/5789064144440946

وكتب الإعلامي سامي كمال الدين على حسابه في تويتر: ”قبل قليل: إبلاغ إدارة قنوات وطن ومكملين والشرق بالتوقف عن انتقاد السيسي وإيقاف البرامج السياسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر“.

قبل قليل: إبلاغ إدارة قنوات وطن و مكملين و الشرق بالتوقف عن انتقاد السيسي وإيقاف البرامج السياسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر#مصر#تركيا #المصالحة_المصرية_التركية — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 18, 2021

بموازاة ذلك، أعلنت قناة الشرق المعارضة، التي يرأسها السياسي المصري أيمن نور، وتبث من إسطنبول، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن اعتذارها عن بث حلقة اليوم من برنامجها الذي يحمل اسم الشارع المصري، ويركز على الشأن الداخلي لمصر.

كما اعتذرت القناة ذاتها عن بث برنامج ”ابن البلد“ الذي يقدمه الممثل المعارض هشام عبدالله.