أخبار

وفاة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

وفاة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري

توفي اليوم الخميس، كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب المصري؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ونعى الراحل النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة

+A -A
المصدر: محمد عبدالله - إرم نيوز

توفي اليوم الخميس، كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب المصري؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى الراحل النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عبر حسابه بـ“تويتر“، قائلا: ”البقاء لله، رحل عن الدنيا، رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء الدكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسي مطروح، ورحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة، كان مديرا للمخابرات الحربية، وأثنى عليه الرئيس السيسي“.

يذكر أن الراحل هو لواء أركان حرب، وقائد عسكري مصري، شغل عدة مناصب، منها: قائد الجيش الثالث الميداني، ومدير المخابرات الحربية، ومحافظ مطروح ومحافظ أسوان، وغيرها.
كما شغل منصب رئيس لأركان وقائد لواء مشاة ميكانيكي، ورئيس لأركان وقائد فرقة مشاة ميكانيكي، ورئيس لأركان القوات المصرية في عمليات الخليج الثانية، وقائد القوات المصرية في عمليات الخليج الثانية، وكذلك رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وقائد للجيش الثالث الميداني.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play