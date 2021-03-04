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أبرزهم الزمر والإسلامبولي.. مصر تدر...
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أبرزهم الزمر والإسلامبولي.. مصر تدرج قيادات "الجماعة الإسلامية" على قوائم "الإرهاب"

أيّدت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، القرار الصادر بإدراج قيادات "الجماعة الإسلامية" على قوائم "الإرهاب". ورفضت المحكمة (أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون)

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المصدر: محمود قاروم - إرم نيوز

أيّدت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، القرار الصادر بإدراج قيادات ”الجماعة الإسلامية“ على قوائم ”الإرهاب“.

ورفضت المحكمة (أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون) الطعن الذي قدمه 83 قياديًا وعضوًا في ”الجماعة الإسلامية ”ضد القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

ومن أبرز القيادات التي طعنت في القرار: ”عاصم عبد الماجد، طارق الزمر، مجدي حسين، صفوت عبد الغني، محمد الإسلامبولي، إسلام الغمري، ومصطفى حمزة“.

وتلا رئيس المحكمة أسباب الطعن، ثم قضت المحكمة برفض الطعن المقدم، وتأييد القرار الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية، على قائمة الكيانات الإرهابية، والطاعنين على قائمة الإرهابيين.

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