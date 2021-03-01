السيسي يطالب بتوفير لقاح "كورونا" بشكل عادل لشعوب أفريقيا (فيديو)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي، بضرورة توفير لقاح كورونا لشعوب أفريقيا بشكل أكثر إنصافا وعدلا تلبية لاحتياجات شعوب القارة.

وقال السيسى، إن العالم يشهد ظروفا استثنائية فى ظل تفشى جائحة كورونا، مشددا على أن رؤية مصر تعتمد على ”أن التضامن الدولى أمر ملح حتى تخرج الإنسانية من هذه الأزمة فى أمن وسلام“.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الثانية: ”على الرغم من جهودنا الإقليمية والدولية لمواجهة جائحة كورونا، فإن المرحلة الراهنة جاءت بتحديات جديدة في مقدمتها توفير اللقاح اللازم لشعوبنا“.

وتابع الرئيس المصري: ”يهمني التأكيد أن المطلب الأفريقي يكمن بضرورة توفير لقاح كورونا بشكل أكثر إنصافا وعدلا تلبية لمتطلبات شعوب قارتنا“.

وعلى الجانب الآخر، قال السيسي: إن ”تجربة مصر الرائدة في البنية التحتية تعد مثالا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا“، مؤكدا دعم مصر الكامل لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

يذكر أن منتدى أسوان للسلام والتنمية، هو منصة أفريقية تفاعلية تم تدشينها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. ويستمر المنتدى لمدة 5 أيام، تحت عنوان ”صياغة رؤية للواقع الأفريقى الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل“.

ومن المقرر أن يركز المنتدى على مناقشة آليات التعافي من تأثير انتشار فيروس كورونا على نحو يسهم فى تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى، وكذلك أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، بهدف تعزيز مسيرة السلام والتنمية المستدامة في القارة السمراء.