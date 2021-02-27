"الأزهر" يدين انتهاكات إسرائيل بحق دور العبادة الفلسطينية

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وعرقلة وصول المصلين إليه أمس الجمعة، مستنكرًا بشدة منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكد الأزهر، في بيان اليوم السبت، أن ”السياسات الاستفزازية التي ينتهجها الكيان الصهيوني والتي من بينها التعدي على حق حرية العبادة التي كفلتها كافة الدساتير الدولية ولا بُد أن تكون محل إدانة واستنكار من جميع العقلاء حول العالم، وأن يتكاتف الجميع للتصدي لها“.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية للاضطلاع بمهامها و“اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق دور العبادة الفلسطينية“.

وذكر الأزهر بموقفه التاريخي الدائم والمستمر في ”مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها“، مشددا على أن ”هذه الانتهاكات لن تغير من حقيقة أن فلسطين عربية وأن الاحتلال إلى زوال ولو بعد حين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عرقلت صباح أمس الجمعة، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ونصبت حواجز عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة في القدس، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة الرسمية عن شهود عيان قولهم، إن ”قوات الاحتلال منعت حملة هوية الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، كما احتجزت عددا منهم“، وأشاروا إلى أن ”جنود الاحتلال دققوا في هويات عشرات المواطنين قبل السماح لهم بالدخول إلى باحات المسجد“.