مصر تخلي سبيل حازم حسني المتحدث باسم حملة سامي عنان الانتخابية

أخلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بتدابير احترازية، سبيل الدكتور حازم حسني، المتحدث الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان الانتخابية لرئاسة مصر.

وقال المحامي خالد علي: إن ”نيابة أمن الدولة تستجيب للطلبات التي تقدم بها فريق مكتبنا للمحاماة، وتقرر إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني، واستبدال حبسه بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل، وذلك على ذمة تحقيقات القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة“.

وأضاف علي، عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ أنه ”من الجدير بالذكر أن الدكتور حازم كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية ٤٤٨ لسنة ٢٠١٩، وكنا حصلنا على قرار من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بإخلاء سبيله، ليكون القرار الأخير هو ثاني قرار يصدر من أجل إلغاء الحبس الاحتياطي بحقه.. ربنا يكملها على خير“.

والدكتور حازم حسني، عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وكان المتحدث الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان الانتخابية، خلال محاولة ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية العام 2018.