محذرا من الزيادة السكانية.. السيسي: مصر تحتاج إلى تريليون دولار لتلبية الاحتياجات (فيديو)

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الزيادة السكانية في بلاده، معتبرا أنها السبب وراء عدم لمس المواطنين ما يتم من مشروعات وإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية.

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وقال السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية في قطاع الصحة، اليوم الثلاثاء: إن ”دولة مثل مصر تعداد سكانها 100 مليون مواطن، تحتاج لتريليون دولار لتلبية احتياجاتها“، مشيرًا إلى أن ”النمو السكاني قضية أمن قومي، والقضايا ليست حرية الرأي والتعبير والنظام السياسي فقط“.

وأضاف أن ”قضية زي النمو السكاني تحلوها ازاي واللي بذلته الحكومة في الست سنين اللي فاتت ضخم وغير متوقع، لكن مهما عملنا من غير ما نضبط النمو السكاني مش هنحس بحاجة“، متابعًا: ”أنا واحد منكم وعمرنا ما قلنا إننا أحسن من اللي قبلنا والله بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة فوق طاقتها، بالتالي تثوروا وتهدوا في البلد، ونفضل خراب في خراب“.

وتابع: ”أي نظام بيتعمل في الدولة الهدف منه الوصول إلى آليات لحل مشاكل الناس، لم نصل على مدار فترات طويلة لنفس المعدلات في النمو السكاني، التي انخفضت بها دول أخرى، وغيرنا كان فين، وعدد سكانهم أقل بكتير مننا، وإحنا الأكبر من الجميع دلوقتي“.

وأردف: ”عملتوا ثورة في 2011، وخرجتوا عشان تحسنوا من أحوالكم، والشعب علم أن الأحوال لم تتحسن، ولن تتحسن إلا إذا كان معدل النمو السكاني متناسبًا مع قدراتنا الاقتصادية“، مطالبًا المواطنين في الريف والمدن بالمساعدة في قضية النمو السكاني، قائلًا: ”النمو السكاني قضية مهمة وساعدونا، وصدقوني أكتر من طفلين مشكلة كبيرة جدًا، والزيادة السكانية لا تؤدي إلى تقدم الدول، والشعور دائمًا بعد تحسن الأمور للأفضل، اتكلموا مع ولادكم ووعدوهم“.