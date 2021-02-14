مصر.. رفض دعوى تُطالب بإسقاط الجنسية عن المدانين بقضايا إرهاب

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود أي قلق من الجانب المصري حول طبيعة علاقة بلاده مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقال شكري في تصريحات تلفزيونية، إن العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وثيقة على مدار 4 عقود وبها الكثير من مجالات التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأوضح أن مصر لها اتصال وثيق على مستوى الإدارة والمسؤولين والمستوى الوزاري، سواء إذا كانت إدارة ديمقراطية أو جمهورية.

وقال وزير الخارجية المصري: ”إننا تعاملنا مع مختلف الإدارات، وكان بيننا مواضع اتفاق واختلاف، وهذا الاختلاف لا يعني أن هناك تباعدا، لكن الرؤى قد تختلف، ونصل إلى نقطة توافق في ما بيننا“.

وأضاف شكري: ”أحيانا كثيرة تكون وجهة النظر المصرية صائبة وأحيانا أخرى تكون الإدارة الأمريكية صائبة، ثم نقيم الأمور في النهاية وفقا للأحداث والنتائج“.

وعما إذا كان هناك أي اتصال بين الإدارة المصرية والإدارة الأمريكية الجديدة، أوضح شكري: ”الاتصالات على مستوى سفارة مصر في واشنطن قائمة، ونتواصل مع المسؤولين، سواء في وزارة الخارجية أو في مجلس الأمن القومي“.

وبين أن هذه الاتصالات تأتي في إطار طرح الاهتمام بالعلاقات على المستوى الثنائي ووضع آليات المستقبل لإدارة هذه العلاقات، والحديث حول كل القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام أمريكا واهتمامنا لنقل الرؤية المصرية إزاءها.

وردا على وجود قلق مصري تجاه الإدارة الأمريكية الحالية، قال شكري إن القلق ليس محلا في إطار إدارة العلاقات الدولية، وإنما يتم أولا إذا ما لم توضح الإدارة مواقفها إزاء العديد من القضايا وعلينا أن نكشفها.