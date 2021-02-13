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مصر.. السجن 5 أعوام بحق 7 إخوان بته...
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مصر.. السجن 5 أعوام بحق 7 إخوان بتهمة التحريض على العنف

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن خمسة أعوام بحق سبعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ بتهمة التحريض على العنف ضد الدولة والاشتراك في تظاهرة أخلت بالأمن

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المصدر: أحمد عبد الفتاح - إرم نيوز

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن خمسة أعوام بحق سبعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ بتهمة التحريض على العنف ضد الدولة والاشتراك في تظاهرة أخلت بالأمن العام.

وقالت المحكمة، إن ”المتهمين انضموا لجماعة إرهابية، وقاموا بالاشتراك في تجمهرات بهدف زعزعة الأمن الوطني واستقرار البلاد“.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سبعة أشخاص مقيمين بدائرة مركز منيا القمح؛ لانضمامهم لجماعة الإخوان، والتجمهر وقيامهم باستعراض القوة والتحريض على العنف ضد الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1598 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح.

وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي أحالتهم للمحاكمة الجنائية، وأصدرت حكمها المتقدم.

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مصر.. السجن 5 أعوام بحق 7 إخوان بته...
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انخفاض قيمة واردات مصر البترولية 32.3% خلال 2020

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المصدر: روبي أحمد_إرم نيوز

أعلنت وزارة التجارة المصرية انخفاض قيمة الواردات على المنتجات البترولية بنسبة 32.3%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن المنتجات البترولية انخفضت من 9 ملايين و429 ألف دولار إلى 6 ملايين و383 ألف دولار، وهي نسبة كبيرة في هذه المرحلة، خاصة مع الأزمة التي يواجهها العالم من تفشي وباء ”كورونا“.

وأضافت أن قيمة المنتجات البترولية التي انخفضت أسعارها هي السولار حيث بلغ 858 مليون دولار مقابل 3815 مليون دولار عام 2019، يليه بنزين 95 حيث بلغ 609 ملايين دولار مقابل 1487 مليون دولار عام 2019، يليه الغاز حيث بلغ 840 مليون دولار مقابل 1053 مليون دولار عام 2019.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية فيها، الجزائر، تليها المملكة العربية السعودية، والكويت واليونان، وتركيا.

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