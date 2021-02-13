مصر.. السجن 5 أعوام بحق 7 إخوان بتهمة التحريض على العنف

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن خمسة أعوام بحق سبعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ بتهمة التحريض على العنف ضد الدولة والاشتراك في تظاهرة أخلت بالأمن العام.

وقالت المحكمة، إن ”المتهمين انضموا لجماعة إرهابية، وقاموا بالاشتراك في تجمهرات بهدف زعزعة الأمن الوطني واستقرار البلاد“.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سبعة أشخاص مقيمين بدائرة مركز منيا القمح؛ لانضمامهم لجماعة الإخوان، والتجمهر وقيامهم باستعراض القوة والتحريض على العنف ضد الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1598 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح.

وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي أحالتهم للمحاكمة الجنائية، وأصدرت حكمها المتقدم.