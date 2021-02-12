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سامح شكري: لسنا قلقين حول طبيعة علا...
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سامح شكري: لسنا قلقين حول طبيعة علاقاتنا مع الإدارة الأمريكية الجديدة

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجود أي قلق من الجانب المصري حول طبيعة علاقة بلاده مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وقال شكري

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المصدر: محمد عبده- إرم نيوز

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجود أي قلق من الجانب المصري حول طبيعة علاقة بلاده مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقال شكري في تصريحات تلفزيونية، إن العلاقات المصرية الأمريكية إستراتيجية وثيقة على مدار 4 عقود وبها الكثير من مجالات التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأوضح أن مصر لها اتصال وثيق على مستوى الإدارة والمسؤولين والمستوى الوزاري، سواء ما إذا كانت إدارة ديمقراطية أو جمهورية.

وقال وزير الخارجية المصري، ”إننا تعاملنا مع مختلف الإدارات، وكان بيننا مواضع اتفاق واختلاف، وهذا الاختلاف لا يعني أن هناك تباعدا، لكن الرؤى قد تختلف، ونصل إلى نقطة توافق فيما بيننا“.

وأضاف شكري: ”أحيانا كثيرة تكون وجهة النظر المصرية صائبة وأحيانا أخرى تكون الإدارة الأمريكية صائبة، ثم نقيم الأمور في النهاية وفقًا للأحداث والنتائج“.

وعما إذا كان هناك أي اتصال بين الإدارة المصرية والإدارة الأمريكية الجديدة، أوضح شكري: ”الاتصالات على مستوى سفارة مصر في واشنطن قائمة، ونتواصل مع المسؤولين سواء في وزارة الخارجية أو في مجلس الأمن القومي“.

وبين أن هذه الاتصالات تأتي في إطار طرح الاهتمام بالعلاقات على المستوى الثنائي ووضع آليات المستقبل لإدارة هذه العلاقات، والحديث حول كل القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام أمريكا واهتمامنا لنقل الرؤية المصرية إزائها.

وردا على وجود قلق مصري تجاه الإدارة الأمريكية الحالية، قال شكري إن القلق ليس محلا في إطار إدارة العلاقات الدولية، وإنما يتم أولًا إذا ما لم توضح الإدارة مواقفها إزاء العديد من القضايا وعلينا أن نكشفها.

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سامح شكري: لسنا قلقين حول طبيعة علا...
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مصر تسمح لزوجة رامي شعث بزيارته في محبسه

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المصدر: محمود قاروم - إرم نيوز

سمحت السلطات المصرية، لزوجة الفلسطيني المصري رامي شعث، الفرنسية سيلين لوبران، بزيارته في محبسه بعد منعها لأكثر من عام ونصف العام.

وقالت لوبران، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“بعد أكثر من عام ونصف العام من الانفصال القسري، وافقت السلطات المصرية، أخيرًا، على زيارتي لرامي“.

وأضافت:“أنا في طريقي لركوب الطائرة إلى القاهرة، وسأظل هناك، حتى يوم 16 شباط/ فبراير.. كلي عواطف وشوق لرؤيته قريبًا“.

ولفتت إلى أن“هذا الأسبوع سيكون حاسمًا بالنسبة لوضع رامي، حيث ستعقد جلسة للطعن على قرار إضافته لقوائم الأفراد والكيانات الإرهابية“.

واعتبرت لوبران أنه“رغم أن الزيارة لن تؤدي للإفراج الفوري عن رامي إلا إنها خطوة مهمة“.

وأعلنت السلطات المصرية، في يونيو 2019، توقيف رامي و7 أشخاص آخرين، بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة، وأخرى محسوبة على جماعة ”الإخوان المسلمين“، بتهمة ”تورطهم بمخطط لضرب اقتصاد البلاد، وإعداد خطة الأمل لاستهداف مؤسسات الدولة“..

ورامي هو نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، وعمل في الماضي مستشارًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لكنه انسحب من العمل السياسي الرسمي، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وعاد إلى مصر، حيث مارس عدة أعمال اقتصادية.

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