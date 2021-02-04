مصر.. تجديد حبس 3 قيادات إخوانية بتهم الإرهاب

جددت جهات التحقيق المختصة في مصر، اليوم الخميس، حبس رجلي الأعمال رجب السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل؛ لاتهامهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، لمدة 15 يوما.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، في وقت سابق، قد ألقت القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة المهندس هشام قنديل، في القضية ذاتها، ورجب السويركي، صاحب سلسلة محلات ”التوحيد والنور“، ورجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة ”جهينة“.

وبعرض المتهمين على جهة التحقيقات وقتها، وجهت لهم النيابة العامة في مصر عدة اتهامات، منها مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.