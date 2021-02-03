للمرة الأولى.. مصر رئيسا للجنة بناء السلام في الأمم المتحدة

أعلنت مصر مساء الأربعاء، انتخابها لرئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، خلفًا لكندا، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن انتخاب مصر لرئاسة اللجنة جاء عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحا ممثلا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وكذا بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت منافسة كبيرة في ديسمبر 2020.

ووفقًا للبيان، أشار السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، إلا أن هذه أول مرة يتم فيها انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام“.

وأشار إدريس إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام، فيما أكد أعضاء التزامهم بدعم أجندة بناء السلام وتأييد أولويات الرئاسة المصرية.

وأكد السفير إدريس كذلك ”اعتزام الرئاسة المصرية للجنة مواصلة العمل على حشد الدعم والاهتمام الدوليين لدعم بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات أو المتأثرة بها استناداً لمبدأ الملكية والقيادة الوطنية، لاسيما في أفريقيا التي تحتل النصيب الأكبر من برنامج أعمال اللجنة“.

ونوه إلى ”دور اللجنة في مد الجسور وتعزيز اتساق وتناغم الأدوار داخل منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب تعميق الشراكات بما في ذلك مع الاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية“.