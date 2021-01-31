مصر.. أحكام بسجن 11 متهما بقضية "الانضمام لتنظيم القاعدة بالسودان"

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد والمشدد بحق 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ”الانضمام لتنظيم القاعدة بالسودان“.

ودانت ”الدائرة الأولى إرهاب“ بمحكمة الجنايات المصرية، 11 متهما في القضية، 7 منهم فارون من وجه العدالة، حيث قررت وضع أحدهم بالسجن المؤبد، و9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما تمت تبرئة الأخير من التهم المنسوبة إليه.

وواجه المتهمون تهم ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“، و ”تلقي تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراض هذه الجماعة“، خلال الفترة ما بين 2016-2019.

كما اتهموا بـ“الالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بالجماعة المسماة (تنظيم القاعدة بالسودان)“.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ”تلقوا في معسكرات الجماعة تدريبات على تصنيع المواد المفرقعة وتفجيراتها وأساليب إخفاء الملفات الإلكترونية بأجهزة الحاسب الآلي ومهارات وحيل التخفي لتلافي الرصد الأمني“.