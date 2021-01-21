مصر تخلي سبيل صحفيين اثنين متهمين بالتعاون مع قناة "الجزيرة" القطرية

أخلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، سراح صحفيين متهمين بالتعاون مع قناة الجزيرة القطرية ونشر أخبار كاذبة.

وبحسب بيان، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من الصحفيين محمد عمر سيد عبد اللطيف، وهيثم حسن عبد العزيز محجوب، وذلك على ذمة التحقيق معهما في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وأسندت النيابة المصرية للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وفي وقت سابق، أعلنت الداخلية المصرية ضبط خلية إرهابية ضمن مجموعتين، الأولى من 5 أفراد بحي المعادي جنوب القاهرة، والثانية تضم 6 عناصر إخوانية يديرها إخواني يقيم بمدينة بئر العبد شمال سيناء، قالت إنها تقوم بإعداد تقارير ”مفبركة“ عن الأوضاع في البلاد وإرسالها لقناة ”الجزيرة“ القطرية.

وأوضحت، في بيان، أن الخلية تعد مواد إعلامية مفبركة تستهدف المساس بأمن البلاد، مقابل مبالغ مالية ضخمة تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية، والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لبثها على قناة ”الجزيرة“ تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابي.