مصر: نحتاج 1.78 مليار دولار لتوفير لقاح كورونا إلى 100 مليون مواطن

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن بلاده تحتاج إلى أكثر من 20 مليار جنيها (نحو مليار و278 مليون دولار) لتوفير لقاح كورونا لـ100 مليون مواطن.

وأضاف معيط في مداخلة متلفزة: ”تعاقدنا مع المؤسسة العالمية للقاحات (جافي) للحصول على 20 مليون جرعة، كما قدمنا طلبا للحصول على لقاح جامعة أكسفورد، وتوقعاتنا أننا نقدر الحصول على 30 مليون جرعة“.

وتابع: ”قدمنا أيضا طلبا للصين للحصول على لقاح سينوفارم وننتظر موافقة هيئة الدواء المصرية، وهناك مفاوضات وحديث مفتوحة مع فايزر“.

ونفى وزير المالية المصري، أن تكون بلاده وضعت شروطا لاستيراد لقاحات كورونا، بأن تكون الأرخص أو الأقرب إلى إمكانياتها المالية.

وأشار إلى أن مصر خلال الفترة من من مارس وحتى يونيو الماضيين، فقدت من إيرادتها ما يقرب من 200 مليار جنيهًا، مضيفا أن توقعاتنا لهذا العام تشير إلى أنه من الممكن فقد من 150 لـ 200 مليار جنيهًا أيضًا.