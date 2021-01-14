إنهاء أزمة احتجاز 12 سائقا مصريا بالسودان

أعلنت مصر، انتهاء أزمة احتجاز 12 سائقا من مواطنيها في السودان على إثر خلافات مع أحد التجار هناك، وإطلاق سراحهم.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان الخميس، إن جهود الدولة نجحت من خلال السفارة المصرية في الخرطوم ومكتب مصر في وادي حلفا، في إنهاء أزمة 12 سائقا مصريا في الولاية الشمالية في السودان، بعد أن كان قد تم احتجازهم في مدينة دنقلا السودانية؛ نتيجة وجود خلافات بين التاجر المصري، صاحب الحمولة التي كانوا يقومون بنقلها، والتاجر السوداني.

وعاد السائقون المصريون إلى أرض بلادهم بصحبة شاحناتهم، أمس 13 يناير الجاري.

ولفتت إلى أن مكتب مصر في وادي حلفا قد أجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات السودانية المعنية للاطمئنان على السائقين المصريين والعمل على إطلاق سراحهم.

وأكد أنه حرص على التواصل المستمر على مدار الساعة مع المواطنين حتى تمت تسوية المشكلة، وتمكنوا من مغادرة الأراضي السودانية، فضلا عن سرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم في معبر اشكيت السوداني حتى غادروا إلى أرض الوطن عبر ميناء قسطل البري.