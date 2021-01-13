وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف بفيروس كورونا

توفي وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف، ليل الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، خبر وفاة الشريف، فيما كتبت الإعلامية المصرية إيمان الحصري عبر صفحتها على فيسبوك: ”وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق إنا لله و إنا إليه راجعون“.



وذكرت صحيفة ”المصري اليوم“ أن جثمان الشريف، سيشيع ظهر الخميس، من مستشفى ”وادي النيل“.

وأُعلن مطلع الشهر الجاري، إصابة الشريف بفيروس كورونا المستجد. وقال حينها الإعلامي المصري محمد الباز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن صفوت الشريف أصيب بكورونا، و“حالته حرجة“.

وصفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ويمتلك الجنسية الأمريكية.

وهو سياسي وأحد ضباط المخابرات المصرية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري، وتقلد عددا من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات.

عُرف بقربه من الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وتقلد منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، فضلًا عن رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.