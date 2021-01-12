مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد لـ 7 متهمين بقتل شرطي بالأمن الوطني

قضت محكمة الجنايات المصرية، الثلاثاء، بالإعدام شنقا على متهمين اثنين والسجن المؤبد لـ5 آخرين في القضية المعروفة ”بقتل أمين شرطة بجهاز الأمن الوطني“، وبراءة اثنين آخرين .
وأيدت المحكمة في قرارها قيام المتهمين بقتل خليفة حسن عبدالمجيد أمين شرطة بالأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد وإصابة فلاح أثناء قيامهم بإطلاق نار عليهما بالطريق الزراعي في 25 أكتوبر 2015، خلال استقلالهما سيارة رقم 104409 ملاكي وانتظارهم جميعا لهما وإطلاق 22 عيارا ناريا عليهما ما أدى لقتل أمين الشرطة وإصابة الآخر.
وكانت المحكمة وجهت إلى المتهمين قيامهم بقتل خليفة حسن عبدالمجيد أمين شرطة بالأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض جماعتهم الإرهابية وبيتوا النية وعقدوا العزم لقتله وأعدوا لذلك الغرض السلاح والذخيرة وتتبعا خطاه وقام الأخير (عبدالعظيم م) بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدا إزهاق روحه وقتله، محدثا إصابته الموجود بالصفة التشريحية في أوراق القضية.
وأكدت تحقيقات المحكمة أنهما شرعا في قتل سلطان عبدالعظيم سلطان 44 سنة فلاح عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأنه حال قيادته لسيارته ومن جواره القتيل أطلق المتهم الأخير أعيرة نارية لقتله غير عابئ بحياة من برفقته مع علم باقي المتهمين بمرافقته فأحدث إصابته.