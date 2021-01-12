مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد لـ 7 متهمين بقتل شرطي بالأمن الوطني

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قضت محكمة الجنايات المصرية، الثلاثاء، بالإعدام شنقا على متهمين اثنين والسجن المؤبد لـ5 آخرين في القضية المعروفة "بقتل أمين شرطة بجهاز الأمن الوطني"، وبراءة